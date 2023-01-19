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台灣生醫業2022年營收 上市櫃5家突破百億

2023/1/19 11:47
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）根據生策會統計，台灣生技醫療與農業科技類股，共214家上市櫃（含興櫃）企業，2022年整體營收新台幣3464.4億元，年增3.4%，其中年營收突破百億元規模的有5家。

2022年營收達百億規模的5家企業分別為喬山的338.4億元、美時的146.3億元、大樹的145.8億元、葡萄王的103.9億元、保瑞的103.2億元。

年營收第6至10名依序為泰博的96.3億元、中化的82.6億元、大江的74.3億元、永信的73.1億元、杏一的72.3億元。

其中葡萄王及保瑞為百億元俱樂部新成員，生產健身器材的岱宇則在2020、2021連續2年因疫情紅利營收衝破百億元後，2022年退回百億元以下，年衰退39.3%，來到71.3億元。

從成長率排名觀察，前3名分別為保瑞年增110.6%、泰博年增48.3%、健喬年增35.7%；另外大樹年增29.4%，3年年複合成長率30.3%，表現也相當亮眼。

從各領域營收表現觀察，藥品製造及新藥研發的890.9億元最亮眼，其次為醫材製造及研發的763.6億元，健康器材及預防保健品則有671.7億元。

2022年各次產業成長最大的為醫療通路及產品經銷，年增率達24.6%，其次為生技服務及基因檢測服務的24.1%。（編輯：楊蘭軒）1120119

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