范文偉任南山人壽總經理 金管會准了

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（中央社記者謝方娪台北19日電）南山人壽今天發布重大訊息，總經理一職由原代理總經理范文偉擔任，今天已取得金管核准函。范文偉表示，將從健康促進等5大永續策略主軸整合公司資源、發揮綜效，打造保險新標竿。

南山人壽2022年9月29日公告委任原代理總經理暨業務通路資深副總經理范文偉為總經理，自金管會審議核准後生效。南山人壽今天再度發布重訊表示，范文偉擔任總經理人事案已經金管會核准，職務自今年1月19日起正式生效。

南山人壽說明，今天收到金管會通知，南山人壽董事會決議委任范文偉擔任總經理人事案， 已經審議核准。

范文偉自1994年加入南山人壽，歷任分公司主管、地區業務主管等職務，嫻熟公司制度與各項運作，經歷豐富完整，自2020年3、4月左右開始代理總經理一職，率領的經營團隊績效卓著，透過全台近4萬名員工及業務夥伴提供最專業的保險服務，在競爭激烈的金融市場表現突出。

南山人壽指出，范文偉於2021年獲得亞洲信譽壽險業務顧問獎「年度最佳執行長獎」殊榮，創台灣專業經理人首度獲得該獎項紀錄，2022年9月受南山人壽董事會委任為總經理。

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范文偉透過新聞稿表示，南山人壽秉持永續經營理念，持續領航保險業界發展，2023年為南山人壽成立60週年，是重要里程碑，感謝每一位保戶、員工及相關利害關係人一路走來對公司的支持。

范文偉提到，將持續用行動實踐公平待客及普惠金融的服務價值，從健康促進、地球守護、關懷行動、信賴承諾、人才賦能等5大永續策略主軸，整合公司資源並發揮綜效。（編輯：林淑媛）1120119