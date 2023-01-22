鴻海印度拜年影片 台印政府官員上鏡祝賀

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（中央社記者林行健新德里22日專電）時值農曆新年，鴻海印度地區總部發布賀年影片，近百名員工以寶萊塢風格的歌舞歡樂拜年，印度電子暨資訊科技部長等多名官員也上鏡祝賀。

在這段長4分多鐘的影片中，鴻海印度廠區員工載歌載舞，一同包水餃及打掃廠區，宣示「我們都是一家人」且將「一起向前」，氣氛活潑歡樂。

壯觀的員工上下班場面、員工載送巴士車隊、廠區風光、辦公室、廚房、員工餐廳，都在片中一覽無遺。

中華民國駐印度代表葛葆萱、印度電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）、次長夏瑪（Alkesh Kumar Sharma）、司長辛哈（Amitesh Kumar Sinha）、總理府資政卡普（Tarun Kapoor）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）工業部部長田納拉蘇（Thangam Thennarasu）等人，都在片中發表新年祝福。

鴻海印度夥伴Vedanta集團董事長阿加渥（Anil Agarwal）以及Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）也現身影片，表達對未來雙方合作的展望。

影片尾聲，身心障礙員工獻上鮮花及比「讚」，螢幕打出「鴻海可在印度做更多事」、「相信鴻海」的字幕。

隨著美中科技競爭加劇、全球供應鏈重組，鴻海近年加碼投資印度。鴻海董事長劉揚偉去年訪印，親洽增設工廠及發展半導體、電動車等事宜。根據印度政府上月的公告，鴻海印度公司已取得手機製造的政府生產激勵資格。

鴻海去年12月公告透過子公司轉增資印度當地孫公司5億美元（約合新台幣153億元）。外媒過去2個月間曾報導，「蘋果」可能把在印度的iPhone組裝能量提升3倍，為蘋果代工的鴻海將在坦米爾那都省廠區增聘5萬多名員工。

印度Mint新聞網上月引述鴻海印度員工的說法報導，經歷2021年底的員工示威事件後，鴻海已採取措施改善宿舍環境及調整員工管理方式，勞資關係正朝正面方向發展。（編輯：馮昭）1120122