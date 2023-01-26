金管會：持續督導電子支付機構 協助民眾防制詐騙

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）詐騙手法推陳出新，金融監督管理委員會今天表示，持續督導電子支付機構協助民眾防制詐騙，並研議修正銀行公會自律規範，降低偽冒開電子支付帳戶案件。

金管會透過新聞稿指出，近期有詐騙集團以政府機關名義大量發送簡訊連結至民眾手機，民眾若誤信點擊後，將被引導至不明釣魚網站填入個人資料及銀行帳號等資料，後續詐騙集團便利用所取得資料，偽冒開立電子支付帳戶。

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鑑於詐騙手法推陳出新，為避免詐騙集團利用不法取得民眾個人資料冒開電子支付帳戶，金管會表示，已與內政部警政署、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及電子支付機構等單位召開多場會議，請電子支付機構分享可疑態樣、加強身分驗證措施、建立聯防機制，並研議修正銀行公會自律規範，以降低偽冒開電子支付帳戶案件。

金管會指出，將持續督導電子支付機構協助民眾防制詐騙，並呼籲民眾針對各種不明訊息，應查證真實性，並妥善保管高度機敏性個人資料（包括身分證及所載資訊、銀行帳號密碼及簡訊OTP驗證碼等），若針對相關訊息是否涉及詐騙有疑義，可撥打「165」警政署防範詐騙專線查證。（編輯：黃國倫）1120126