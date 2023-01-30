證券期貨業新春團拜 黃天牧祭強化資本市場5方向

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金管會主委黃天牧30日在「證券暨期貨業癸卯年新春團拜」致詞時指出，資本市場無法閉門造車，必須強化國際市場合作，爭取台灣能見度。（金管會提供）中央社記者謝方娪傳真 112年1月30日

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（中央社記者謝方娪台北30日電）大年初九金兔年開工，金管會主委黃天牧公布強化資本市場5大方向，包括擴大海外招商引資、協助國內產業與企業轉型等；今年3月底前也將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」。

黃天牧今天出席「證券暨期貨業癸卯年新春團拜」時致詞指出，2022年在俄烏戰爭、通膨與升息等劇變中，台灣上市櫃股票總市值達新台幣48.7兆元、總成交值達71兆元，均維持歷年次高水準，上市櫃公司全年營收也穩健增長5%。

此外，黃天牧說，去年實施多項發行、交易與資訊揭露等面向精進措施，並推動ESG（環境、社會、公司治理）、強化資安等規範，這些也都是資本市場持續成長的養分。

黃天牧表示，今年資本市場將有5大努力方向，包括擴大海外招商引資、協助國內產業與企業轉型、深化永續發展基礎工程、加強投資人教育宣導及防制金融詐騙、掌握國際脈動及強化國際合作。

首先，為持續壯大台灣資本市場規模並增加台股量能，金管會已請證期局轉知證交所、櫃買中心與期交所，積極與中介機構、全球相關企業及台商組織合作，推動海外企業加入台灣資本市場，並加強與國際機構投資人溝通交流，深化長期夥伴關係，希望透過招商引資，擴大台灣資本市場量能，並希望集保擴大業務量能。

第二，疫情、戰爭、氣候變遷等因素改變供需模式及供應鏈布局，台灣產業結構及企業經營也處於轉型升級的關鍵階段，資本市場必須及時因應；去年上市櫃公司股票籌資達3162億元，創有統計以來新高，金管會希望未來持續透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求。

黃天牧同時感謝證交所及櫃買中心在創新板及戰略新板的努力，尤其創新板進行制度調整，去年底已初步有收穫，黃天牧希望今年創新板及戰略新板大展鴻圖，有更多企業加入新板塊，形塑台灣創新產業聚落。

第三，金管會今年3月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，將公司治理3.0進展至4.0，並以永續發展為主軸。黃天牧表示，這些措施也許無法立竿見影讓股價指數攀升，但長期而言卻是提升資本市場韌性與競爭力必要的紮根工程。

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第四，資本市場投資人結構發生變化，年輕族群參與率持續提升，如何讓投資人明確認知風險並對自己的投資行為負責，以及如何協助民眾在紛雜資訊中分辨真假以避免遭受詐騙，證券期貨周邊單位將透過多元管道強化宣導，未來這1年會在防制詐騙上做更多努力。

第五，黃天牧指出，資本市場無法閉門造車，必須強化國際市場合作及瞭解國際政治經濟情勢，除了招商引資外，要隨時掌握國際金融市場動態及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，要走出去，爭取合作機會、爭取台灣能見度， 讓台灣在國際資本市場上發光發亮。（編輯：林淑媛）1120130