南山壽尹崇堯：今年挑戰仍在 期許員工戰勝昨日自己

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金兔年開工，南山人壽董事長尹崇堯向員工發出開春祝賀信，他提到，展望2023年，全球金融環境依舊充滿不確定性，挑戰仍然存在，期許員工都能以「戰勝昨天的自己」的精神挑戰他人口中的不可能。

尹崇堯今天發布給員工的開春祝賀信，他指出，農曆年前，總經理范文偉人事案已獲得主管機關核可，相信在范文偉帶領下，南山人壽將迎來嶄新氣象。

尹崇堯指出，今年是南山人壽成立60週年，公司將以「南山60，感謝有你」為主軸，慶祝這個別具意義的里程碑。

展望2023年，尹崇堯表示，受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球金融環境依舊充滿不確定性，加上台灣人口結構急速朝高齡、少子化轉型，保險科技發展、接軌IFRS 17在即、消費者行為轉型等改變，挑戰仍然存在。

尹崇堯說，面對環境變化，南山人壽始終充滿韌性、勇往直前，近年南山人壽商品策略加速朝向接軌IFRS 17及回歸保險本質的精神邁進，持續推動高保障型、期繳型商品及健康險商品，並結合健康促進概念，為民眾提供更多元的保險商品和健康加值服務。

迎向新時代，尹崇堯宣布，南山人壽將以「服務賦能」及「數位賦能」作為轉型發展核心。

在服務賦能方面，南山人壽將以完整保險保障結合健康守護圈服務，實踐保險價值轉型，結合商品與加值服務資源，提供客戶全方位服務；同時，創新商品和服務將賦能前線業務夥伴，協助業務夥伴與新時代消費者對話，創造全新保險服務體驗。

至於數位賦能方面，重點在於保險科技的應用與導入，將可提升公司整體服務量能與品質，南山人壽將持續強化數據分析與智能客服功能，分群分眾提供更適切及實惠的專屬商品，並提供更智慧化、更人性化的數位服務體驗。

尹崇堯提到，「大家都知道，我是一個熱愛跑步的人」，跑步最重要是「累積」，只要腳步不停，儘管每天只有進步一點點，回過頭來，會發現原來自己已經走了這麼遠。

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尹崇堯指出，過去一甲子，南山就像一名破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機；站在60週年里程碑上，尹崇堯深刻期許每一名員工，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。

尹崇堯表示，保險是一個永續事業，60年只是開始，南山承接全台灣超過650萬名保戶的託付，扮演安定社會的力量，未來將以更具活力、創新的心態前行，相信在員工的點滴累積下，南山必定能一路破風，持續作為保險產業的領跑者。（編輯：潘羿菁）1120130