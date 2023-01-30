代台電董事長近11個月 曾文生：不想成任內累虧最多

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（中央社記者曾智怡台北30日電）303大停電至今，經濟部次長曾文生已代理台電董事長近11個月，近日內閣改組底定，他表示，「我沒有要離開，會跟大家一起工作」，仍將是繼續督導能源的次長；至於是否繼續代理台電董事長，則看長官指示。

台電今天舉行2023新春團拜，曾文生表示，台電去年帳面虧損新台幣2675億元，今年向立法院編列虧損達2785億元，合計虧損將逾5000億元，他說，實在不想成為代理任內累計虧損最多的董事長，「這個實在是壓力很大」。

隨著內閣改組陸續塵埃落定，曾文生表示，「我沒有要離開，會跟大家一起工作」，仍會是繼續督導能源的次長；至於是否繼續代理台電董事長，則要看長官指示。

他強調，台電工作從來都是連續性，即使過年、內閣調整，也都一直持續著，「包含我代理董事長，不是只做到任期為止，任期後如何發展，都要跟同仁一起思考」。

另一方面，台電因國際燃料價格高漲，虧損越滾越大，4月電價是否調整，曾文生重申，目前看來國際能源價格稍有緩和，天然氣、燃煤現貨價格皆是，另須考慮國內產業競爭力、物價穩定等，會整理國際情勢資料，提供電價審議委員會參考。

他補充，新院長上任有很多事情需再報告，等完整報告完畢，會由長官做更明確說明。

媒體關切電價調整以外、可降低虧損作法，曾文生表示，台電天然氣由中油採購，燃料長約都是提前部署，可避免價格衝擊國內。

他進一步說，系統運作穩定也很重要，風控中心成立後，有效透過工作排程的調整，降低風險，尤其發電部門人員，只要備轉率稍有餘裕，週末便會把握機會將機組停機、進行簡單維修，例如前陣子林口機組檢修時，也把鍋爐打開查看，爐管有瑕疵便提前更換，「過去SOP不是這樣」，現在要提高機組妥善率，就需落實上述工作。

曾文生表示，一旦故障減少，成本也會隨之減少，尤其讓運作效率較好機組維持運轉穩定，相對而言，電力成本較高機組就可少用；更重要的是台電在國人心目中地位，未來若要反映國際能源價格狀況、要說服社會，台電都需有更好整體表現，此為一致共識。（編輯：潘羿菁）1120130