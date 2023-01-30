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商仲：今年北市商辦市場將呈租金緩漲 供需漸穩格局

2023/1/30 17:25
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（中央社記者賴言曦台北30日電）信義全球資產公司表示，台北市辦公室空置率2022年第4季僅2.38%，創全年最低紀錄，帶動建設公司推案策略逐漸轉向辦公室、廠辦類商品，預估2023年台北市商辦市場將朝租金緩漲、供需漸穩方向發展。

信義全球資產公司公布2022年台北市7大主要商圈辦公室空置率調查，結果顯示，台北市商辦空置率持續走低，主要是市區近年沒有大規模商辦大樓，加上不少老舊商辦投入都更危老重建，導致商辦持續供不應求，使整體租金緩步上揚，去年第4季平均租金為每坪新台幣2393元，相比第1季成長約2%。

進一步觀察台北市7大主要商圈去年第4季辦公室空置情形，南京四五段商圈空置率0.97%，為7大商圈中最低；敦南商圈以0.98%居次；信義世貿商圈則以1.55%居第3位。

就平均租金表現來看，去年第4季，信義世貿商圈以每坪3385元居冠，敦南商圈每坪2143元居次，第3名是松江南京商圈的每坪1997元；顯示精華商業區、工商活動熱絡、交通便利的辦公大樓仍是企業進行租賃決策時的優先選擇。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛透過新聞稿分析，早期的市區商辦產品規劃多落在500坪內，但目前產業朝多角化、集團化方式經營，業務項目增加，部門及員工人數成長，企業在考慮跨部門合作效率等因素下，大多傾向整合辦公室，集中在同棟大樓或規劃整棟企業總部，以利營運並提升品牌識別度。

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林建勛指出，產業需求支撐下，包括興富發、華固、國揚、皇翔等建商都已投入商辦大樓開發，並因應市場需求，朝大坪數規劃，由於格局更具彈性，因此新大樓租金將比舊大樓高，吸引付租能力較佳的高科技產業、大型企業、外商企業進駐。

林建勛認為，隨著新大樓供給陸續釋出，預計2023年商辦市場的供需情形，將從先前的供不應求，逐漸朝供需穩定方向發展。（編輯：趙蔚蘭）1120130

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#房市
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商仲：商用市場買氣趨保守 明年價量小幅修正
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