陳建仁內閣31日上任 工總關切經濟戰略提4大建議

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（中央社記者曾智怡台北30日電）新內閣31日上任，工總理事長苗豐強表示，經濟相關首長皆續任，相信能持續推動有利產業發展的政策；他強調，經濟戰略是決定台灣命運關鍵，因此提出4項建議，包含檢討能源政策、加速推動台灣加入CPTPP等。

內閣改組塵埃落定，苗豐強今天透過新聞稿表示，祝福陳建仁領導的新內閣大展鴻猷，造福台灣人民；新任內閣中經濟相關首長皆續任，相信能在既有基礎上持續推動有利產業發展的政策。

苗豐強表示，陳建仁揭示內閣3大目標是強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性，大方向值得肯定。

他說，對企業界而言，經濟戰略的釐定是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政經衝突、即將邁入超高齡社會等挑戰，而這些挑戰的解方並非一蹴可幾，亟須政府提出全盤、可持續、務實的主體性經濟戰略。

因此，苗豐強盼內閣團隊能夠有「智慧與膽量」，從台灣應扮演的角色，議定讓台灣立足、符合台灣經貿利益、且具有主體性的經濟戰略，包括檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應；加速推動台灣加入CPTPP；重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，重新評估大陸經貿政策。

此外，重視台灣社會人口老化、減少的必然趨勢及衍生的社經問題，如勞動力缺口擴大、扶老比提高、醫療照護等成本遽增等。（編輯：趙蔚蘭）1120130