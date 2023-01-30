陳建仁組溫暖堅韌內閣 工商協進會期許創新經濟策略

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（中央社記者曾智怡台北30日電）前副總統陳建仁接任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣，工商協進會理事長吳東亮肯定女性首長人數明顯增加，並期許新內閣能以「創新突破」的思維，擘畫台灣未來的經濟策略。

新內閣明天上任，吳東亮晚間透過新聞稿表示，肯定新閣揆的人格素養以及學術成就，這次大部分的閣員留任，也能確保施政的連貫性與穩定性；此外，新的內閣人事中，女性首長人數明顯增加，期許性別平權能在台灣加速落實。

吳東亮表示，除了「溫暖堅韌」之外，期許新內閣能以「創新突破」的思維，擘畫台灣未來的經濟策略。

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他指出，「我們即將面臨全球稅制和淨零政策的重大改變」，這些改變將影響台灣企業的國際競爭力，政府若能以創新的思維、前瞻的角度擘劃經濟策略，領導企業面對變革，將協助企業突破困境。

吳東亮強調，新的內閣除了要強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性之外，更要用嶄新的思維，思考如何在地緣政治的角力下，引領工商界度過難關；考量到全球景氣仍充滿變數，今年預估是充滿挑戰性的一年，期許新閣在產經政策上應走在企業前面，除了內閣本身堅韌，更要讓企業也可以創新前行。（編輯：潘羿菁）1120130