開紅盤飆漲後美股挫 台股走勢受關注

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（中央社記者江明晏台北31日電）台股30日開出兔年亮眼紅盤，推升台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關。美國股市30日收盤下挫，市場將觀察台積電股價是否續強，以及台股指數能否成功站穩年線15381點。

美國聯準會（Fed）利率決策和許多大型科技公司的財報都會在本週公布，投資人也變得較為謹慎， 道瓊工業指數30日下跌260.99點或0.77%；標準普爾指數下挫52.79點或1.3%；那斯達克指數挫跌227.90點或1.96%；費城半導體指數重挫78.58點或2.67%。

台股30日開出兔年紅盤，台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關，順利突破年線15381點，漲幅高達3.76%，成交值新台幣3297.2億元，三大法人同步買超，合計買超827.41億元，其中，外資大買新台幣722億元。

護國神山台積電新春開紅盤大漲7.95%，成為史上以來第6次的單日漲幅逾7%，成功站回年線之上，市場將觀察台股和台積電今天是否續強。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股休市期間美國科技股普遍「大漲小回」，最主要在於美國經濟成長不如先前悲觀，甚有高機率能達到軟著陸，加上去年12月物價指數CPI及PPI年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚，若本週開紅盤後指數能成功站穩年線，將有利台股由空轉多。（編輯：郭無患）1120131