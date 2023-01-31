券商公會陳俊宏：推動過渡性及複委託融資等業務

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證券商公會理事長陳俊宏（圖）表示，去年的國際利空因素都逐步朝向善的方向發展，今年台股將回歸基本面，公會將持續優化證券市場服務，提升國際競爭力。中央社記者韓婷婷攝 112年1月31日

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）證券商公會理事長陳俊宏表示，去年的國際利空因素，都逐步朝向善的方向發展，今年台股將回歸基本面；今年將推動完成權證避險降稅修法、開放證券商可辦理過渡性融資、複委託外幣融資業務等七大重點業務。

券商公會今天舉行兔年新春記者會，陳俊宏表示，今年將持續優化證券市場服務，提升國際競爭力，首重七大業務，包括籲請儘速完成權證避險降稅修法、精進發行及交易制度、透過深化複委託業務服務提升國際競爭力。

還包括推動掛牌商品多元化、證券商財富管理信託業務新里程、建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控；最後則是強化證券商資安防護機制，提升資安韌性。

陳俊宏表示，權證避險降稅修法將可提高權證成交量、有利交易稅增加、投資人也可買到較便宜權證，創造三贏局面，活化權證市場，並進一步活絡台股。

在發行及交易制度面，陳俊宏表示，包括過渡性融資業務、放寬創新板IPO案件承銷制度、再縮短盤中零股交易撮合間隔時間至5秒、鬆綁指數投資證券（ETN）相關規範，都是今年努力的方向。另外，複委託業務服務也期望能開放證券商得辦理外幣融資、出借等業務。

陳俊宏特別提到，現行發行公司辦理現金增資發行新股，員工及原股東可優先認購，建議參考國際慣例，若員工及原股東認購新股有資金需求，可由證券商提供其股款繳納的資金融通服務，滿足員工及原股東認股融資需求，協助企業加速完成籌資，並可提升證券商投資銀行業務服務價值。

展望今年台股，陳俊宏指出，111年，受烏俄戰爭、全球通膨疑慮、美國持續升息、美中貿易戰、台海緊張等多重因素影響，台股隨國際股市波動劇烈，證券商營運較為辛苦。目前看來，這些不利因素都陸續朝向善的方向發展，期盼今年國內外利空出盡，國內經濟穩健成長，台股將回歸基本面行穩致遠。（編輯：楊蘭軒）1120131