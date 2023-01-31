永豐銀34名卡友遭盜刷 金管會：列爭議款不必繳納

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（中央社記者謝方娪台北31日電）春節期間永豐銀行信用卡傳出遭盜刷，金管會今天表示，永豐銀統計自1月23日至29日為止，計有34名卡友遭盜刷，盜刷交易全是國外網路商店，因銀行已列爭議款，客戶目前不需繳付被盜刷的款項。

近日傳出不止一名永豐銀行卡友春節期間信用卡遭盜刷，金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會非常關心客戶權益保障，已向永豐銀行了解，確認相關盜刷交易都會被列為爭議款，客戶目前不需繳付被盜刷的款項。

根據永豐銀行統計，盜刷交易期間落在今年1月23日至29日，有34名卡友被盜刷共76筆，整體交易金額約新台幣110萬元，盜刷交易全是國外網路商店，最主要用途為購買遊戲點數。

童政彰指出，根據初步計算，永豐銀行卡友約在30家商店被盜刷，並沒有特別集中在某一家商店，目前也看不出來是否是同一個不法集團所為。

童政彰表示，永豐銀行內部初步分析，因已導入3D驗證機制，在客戶刷卡同時，客戶會透過手機或E-mail收到otp驗證碼，此次盜刷事件應是客戶在E-mail收取otp驗證碼過程被不法集團擷取；至於確切盜刷手法，銀行目前還在進一步查證中。

至於為何盜刷事件集中在永豐銀行，童政彰表示，大部分銀行發送otp驗證碼均是發送至手機，只要客戶手機沒有遺失，應該都沒有問題；永豐銀行初步發現，因永豐銀行會同步傳送otp驗證碼至手機及E-mail，導致otp驗證碼在E-mail被不法集團擷取。

童政彰強調，銀行本身都有監控作為，以永豐銀行為例，因在短時間密集接到客戶通報，因此永豐銀行已啟動相關監視機制；目前金管會沒有收到其他銀行有接獲短期內被密集盜刷的類似通報，後續金管會將請聯卡中心密切注意。

此外，針對此次卡友遭盜刷事件，永豐銀行發布聲明表示，將主動協助以爭議帳款處理，卡友無需繳付遭冒用的款項；永豐銀行同時提醒，若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理。

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永豐銀行指出，年節期間、約始自1月23日凌晨，銀行同仁經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時在聯合信用卡中心系統將盜刷交易IP列入黑名單。

永豐銀行提醒，請勿輕易相信不明來歷的電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性，避免個資外流而導致帳戶或信用卡遭到冒用。（編輯：林淑媛）1120131