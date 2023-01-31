央行：春節期間轉帳金額2191億元 行動銀行占近7成

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）中央銀行統計春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，發現行動支付愈來愈普及，今年春節連假期間，轉帳金額達新台幣2191億元，其中行動銀行占比近7成。

今年春節連假長達十天，許多人都安排了豐富的聚餐、出遊行程，當需要用錢時，就得透過提款、轉帳進行。

中央銀行統計春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，指出今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存清算資金4327億元，較111年成長8%，金融機構確實留存充足清算資金，支應跨行交易所需。

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此外，央行發現行動支付有愈來愈普及的趨勢，春節期間整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。

央行表示，春節期間轉帳金額合計2191億元，自行轉帳779億元，跨行轉帳1412億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、403億元及1459億元，其中行動銀行占比近7成，顯示大眾對行動支付使用度提高。（編輯：趙蔚蘭）1120131