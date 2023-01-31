向外銀招手 金管會：市場准入持開放態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電）截至2022年底，外銀在台分行資產規模持續成長，且所有外銀均無逾放。金管會表示，目前沒有接獲其他外銀溝通要來台設分行，不過金管會在市場准入上都是持比較開放的態度。

金管會今天公布統計，目前已有28家外國銀行在台設立分行，其中，印尼人民銀行在台分行於2021年開業，韓亞銀行在台分行於2022年開業，顯示近年台灣金融市場與國際間的聯繫日趨緊密。

截至2022年底止，外銀在台分行資產總額達新台幣3.9兆元、放款總額達1.41兆元，分別較2021年底的3.1兆元及1.34兆元增加26%及5%，外銀在台分行不僅資產規模持續成長，且所有外銀均無逾期放款，整體資產品質穩健。

金管會銀行局副局長童政彰表示，未來金管會除了持續關注外銀在台分行財業務狀況，督促各銀行維持資產品質及健全財務結構外，金管會將持續營造友善金融市場經營環境，推動金融市場國際化及自由化，促進與國際金融監理規範接軌。

童政彰指出，目前金管會沒有接獲其他外銀溝通要來台設立分行，不過在台灣加入世界貿易組織（WTO）後，金管會在市場准入上都是持比較開放的態度，歡迎符合申設資格的外銀參與台灣金融市場。

根據金管會統計，外銀據點2022年稅前盈餘達108.6億元，微幅年減1.1%，主因升息墊高資金成本，導致和總行及國外聯行往來的淨利息收入呈現減少。（編輯：林淑媛）1120131