中華電財測出爐 2023年估每股賺4.45至4.65元

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（中央社記者江明晏台北13日電）中華電信今天公布2023年財測，預估全年區間合併營業收入為新台幣2212.7億至2227.9億元，歸屬於母公司業主的淨利為345.5億至361億元，每股盈餘4.45至4.65元，較2022年減少0.06至0.26元。

中華電信今天公布2023年全年4季簡式合併財務預測，預估2023年度合併營業收入為2212.7億至2227.9億元，較2022年度自結數增加45.3億至60.5億元，約2.1%至2.8%，主要因行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。

中華電表示，2023年度合併營業成本及費用預測數1765.9億至1772.9億元，較2022年度自結數增加66億至73億元，約3.9%至4.3%，主要為未來新興業務發展布局與維持核心業務成長動能，持續強化人才招募及網路建設，使相關成本增加。

中華電指出，營業淨利預測數446.7億至459.9億元，較2022年度自結數減少8.5至21.7億元，約減少1.8%至4.6%。稅前淨利預測數448.6億至465.8億元、歸屬於母公司業主的淨利為345.5億至361億元、每股盈餘預測為4.45至4.65元，較2022年度自結數分別減少6.9億至24.1億元、減少4.2億元至19.7億元及減少0.06至0.26元。

展望2023年，中華電董事長謝繼茂表示，中華電信將以「永續+5G+創新轉型」的策略主軸，積極建設5G網路，強化創新轉型，打造新成長曲線；以「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」等3大事業群聚焦業務拓展，結合「網路技術、資訊技術分公司及中華電信研究院」等3大技術群推動營運與技術賦能，推升企業成長。

謝繼茂指出，2023年台灣電信產業將因其他業者合併出現新的競爭態勢，中華電信5G網速與涵蓋品質屢獲國內外肯定，有信心以優異的網路及服務品質持續站穩行動市場營收市占率與客戶數市占率雙冠王的地位，並加速拓展5G企業專網，與企業夥伴共同發展5G智慧應用，進一步推升行動業務營收，並帶動資通訊業務成長。

此外，中華電固網寬頻服務主推升速及三網整合策略，謝繼茂期許持續提升用戶體驗，維持成長動能。中華電信也將加強MOD影視內容投資並結合Hami Video，提升客戶數與客戶貢獻，帶動影視服務整體營收成長。

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謝繼茂並表示，中華電信全力支持政府淨零轉型，新的一年仍將持續強化網路韌性與資安防護，並掌握綠能永續、遠距零接觸、5G及數位轉型商機，投資布局與開拓潛力新興業務，透過母子公司協同運作、發揮集團策略綜效。

另外，中華電取得不動產、廠房及設備等資本支出為353.1億元，用以維持5G競爭優勢與爭取新興商機，與2022年相較，增加18.8億元，主要為因應未來商機強化擴建IDC機房、新建海纜及持續布建光纖等進行策略投資。（編輯：趙蔚蘭）1120131