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新財長上任推青年有感政策 立院新會期聚焦3法案

2023/2/1 19:09
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（中央社記者張璦台北1日電）新任財長莊翠雲走馬上任，財政部高層今天表示，除基本的財政韌性與永續，財政部施政也會走「溫暖、堅韌」路線，加入柔性力量，包含青安房貸、配合住宅政策等，並運用租稅等工具，讓年輕人有感，詳細作法未來會適時對外說明。

此外，立法院新會期登場，財政部高層表示，為與國際接軌的「海關進口稅則」部分稅則修正草案、攸關權證避險降稅的「證券交易稅條例」修正草案，以及為防止民眾或法人取巧刻意將房屋設置多個門牌，分割成小坪數避稅的「房屋稅條例」部分條文修正草案，已送立法院，有望優先推動。

內閣1月31日交接，行政院長陳建仁表示，會為民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣。財政部高層今天表示，財政部接下來會按照總統蔡英文、陳建仁指示的「溫暖、堅韌」，在推動施政時加入柔性力量，傾聽社會各面向聲音，貼近民眾，照顧社會弱勢、青年等族群。

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除了對國家基礎建設相當重要的財政韌性、財政永續，「服務人民是政府共同信仰」，財政部高層說，這部分會持續加強，讓年輕人有感，包含公股行庫主辦的青年安心成家貸款，以及國產署配合社會住宅與未來的使用權住宅等政策。

至於房屋租金支出扣除額等改革方案，財政部高層指出，所得稅相關政策，仍需要進一步通盤考量、研議；人事案方面，他表示，會盡快處理，「人安下來，心才能安」，政策推動才能往前走。（編輯：黃國倫）1120201

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