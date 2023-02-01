海能風電47支風機陸續送電 首座完成安裝潛力風場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）海能風電今天宣布，已於昨天完成全數47支風機安裝，是離岸風電第二階段首座完成所有風機安裝的風場，現已有8成以上風機開始送電，將持續推進風機試運轉與後續竣工作業，助攻台灣能源轉型目標。

海能風電今天發布新聞稿表示，儘管台灣冬季天氣狀況極具挑戰性，海能風電攜手合作夥伴克服多項困難，去年完成所有水下基礎與海纜安裝作業後，順利讓47支風機矗立於苗栗外海，現已有8成以上風機開始送電。

海能風電使用由西門子歌美颯製造生產的8MW風機，其葉輪直徑為167公尺、輪轂高116.4公尺，葉片長度則達81公尺。

海能風電專案總監Tiemen Maebe表示，隨著風機安裝完成，海能風電將穩健地朝商轉及運維階段邁進，並持續堅守嚴謹的環安衛規範，全力以赴為台灣提供潔淨能源、落實永續價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海能風電（Formosa 2）由捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團（Macquarie’s Green Investment Group）、風睿能源（Synera Renewable Energy）（原名上緯新能源股份有限公司）共同合作開發；其中，麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。

海能風電完工後總裝置容量為376MW，每年所產的電力可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。（編輯：張均懋）1120201