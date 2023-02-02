中小企業受疫情衝擊 國發會：規劃補貼或貸款助轉型

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（中央社記者賴于榛台北2日電）因中小企業等受疫情衝擊，國發會副主委高仙桂今天說，屆時將透過疫後特別預算，規劃以補貼或是貸款方式，協助中小企業做數位化、淨零轉型等工作。

國發會今天在行政院會報告「2023總體經濟情勢」，行政院長陳建仁會中提醒，針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，需要提出減輕民眾負擔的目標。

高仙桂出席院會後記者會時說明，中小企業與商家等受疫情衝擊嚴重，疫後特別條例為照顧中小企業以及協助升級，特別編列經費，主要由經濟部負責，規劃朝向補貼或是貸款方式，協助中小企業進行相關智慧化、低碳化的設備、軟體投資，也協助廠商重新設計產線。

她說，另外針對中小企業工廠，將朝合法永續有效率的方法來改善，提供中小企業升級轉型專案貸款；未來等疫後特別條例三讀後，將儘速提出特別預算案送立院審議，協助中小企業做數位化與淨零轉型。

至於疫後特別條例當中，撥補勞保基金新台幣3000億元的額度是否已經定案，行政院發言人陳宗彥說，都依目前方向做規劃，細節將找各部會做更通盤的檢討，希望可以實質幫助疫後振興，提升台灣產業韌性。

另外，六都首長都有提及北北基桃月票議題，陳宗彥說，交通部長王國材已有相關說明，未來中央會有通盤性的規劃與協助。（編輯：張均懋）1120202