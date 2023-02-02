更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中小企業受疫情衝擊 國發會：規劃補貼或貸款助轉型

2023/2/2 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）因中小企業等受疫情衝擊，國發會副主委高仙桂今天說，屆時將透過疫後特別預算，規劃以補貼或是貸款方式，協助中小企業做數位化、淨零轉型等工作。

國發會今天在行政院會報告「2023總體經濟情勢」，行政院長陳建仁會中提醒，針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，需要提出減輕民眾負擔的目標。

高仙桂出席院會後記者會時說明，中小企業與商家等受疫情衝擊嚴重，疫後特別條例為照顧中小企業以及協助升級，特別編列經費，主要由經濟部負責，規劃朝向補貼或是貸款方式，協助中小企業進行相關智慧化、低碳化的設備、軟體投資，也協助廠商重新設計產線。

她說，另外針對中小企業工廠，將朝合法永續有效率的方法來改善，提供中小企業升級轉型專案貸款；未來等疫後特別條例三讀後，將儘速提出特別預算案送立院審議，協助中小企業做數位化與淨零轉型。

至於疫後特別條例當中，撥補勞保基金新台幣3000億元的額度是否已經定案，行政院發言人陳宗彥說，都依目前方向做規劃，細節將找各部會做更通盤的檢討，希望可以實質幫助疫後振興，提升台灣產業韌性。

另外，六都首長都有提及北北基桃月票議題，陳宗彥說，交通部長王國材已有相關說明，未來中央會有通盤性的規劃與協助。（編輯：張均懋）1120202

#高仙桂
#陳宗彥
#國發會
高仙桂
國發會：若輸出提振 台灣經濟成長率有望高於預期改善低薪困境 學者：推動產業轉型應適度擇優汰劣
陳宗彥
管碧玲：已補助基隆550萬 進行四接海域生態調查陳宗彥：續邀六都列席行政院會 鄭文燦召集溝通平台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族