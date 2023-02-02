印度國際塑橡膠工業展 40家台廠商參展搶商機

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「2023年印度國際塑橡膠工業展」1日至5日在德里舉行，駐印度代表葛葆萱（中）1日偕同代表處經濟組人員參觀台灣館區的攤位。中央社記者林行健德里攝 112年2月2日

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（中央社記者林行健新德里2日專電）40家台灣廠商正在德里參加「2023年印度國際塑橡膠工業展」（2023 PLASTINDIA），希望能在快速成長的印度市場尋找或拓展商機，並強化台灣與印度之間的產業鏈結。

印度國際塑橡膠工業展1日在德里開幕，為期5天，本屆有40家台灣廠商參展，台灣館使用攤位面積合計達821平方公尺，廠商分別是由模具公會、機械公會、塑膠公會組團，或是自行透過代理公司報名。

根據駐印度代表處經濟組資料，印度是全球第3大塑膠產品消費國，僅次於美國、中國，國內塑膠消費量每年成長16%，至2024年印度塑膠消費量預料從目前每年1200萬噸增加至2000萬噸以上。

中華民國駐印度代表葛葆萱偕同經濟組長陳郁淇、秘書倪運新，昨天在外貿協會駐新德里辦事處經理翁培芳、台灣機械工業同業公會專員吳泊學的引領下，參觀台灣館區的攤位。

葛葆萱表示，塑膠與橡膠也是台灣、印度可以合作的重要產業之一，產品和技術也可應用在電動車、手機等產業上，期許這次前來參展的台灣廠商，能把優質的台灣產品引進印度，加強經貿合作。

吳泊學介紹，這個展覽每3年舉辦1次，本屆受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期，如今疫情穩定加上地緣政治形勢轉變，更多商機出現在印度，希望透過參展讓台灣廠商能跟世界有更多交流。

機械公會攤位也貼出海報，為預定於2024年9月登場的台北國際塑橡膠工業展進行宣傳。

百塑企業總經理吳正煒認為，台灣機械工業發達，目前正值美中競爭，許多跨國公司遷離中國轉往印度，尤其是汽車工業和智慧手機，為供應商帶來更多商機；另外一方面，台灣廠商面臨的挑戰是，較少台灣人願意被派到印度擔任幹部。

台灣廠商上銀科技已深耕印度近30年，公司資深經理詹忠翰觀察到，印度近年正在轉型升級，台商要有全新產品、功能性也要更強，才能有競爭力。他建議，即使投資條件可能未如其他國家成熟，但印度市場龐大，台商仍宜趁早卡位。

印度國際塑橡膠工業展號稱是全球3大同性質展覽之一，本屆有來自30個國家約1800家廠商參展，主辦單位預期可吸引20萬人次的潛在買主參觀。

雖然中國與印度的關係正因邊界糾紛處於低潮，展場仍有許多中國攤位，但大多只見印度代理商或印度雇員。據了解，早於2020年就報名參展的中國廠商，因「來不及」拿到印度簽證，而未能前來。（編輯：張芷瑄）1120202