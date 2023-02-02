中華電信核心業務成長 5G固網動能強勁

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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信受惠於客戶升級5G及行動客戶數增加，帶動核心業務持續成長，整體行動服務營收年增5.8%，去年第4季每股盈餘1.09元；此外，固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）連續13季呈現年成長。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結2022年第4季合併營運成果，合併營收新台幣595億元，較2021年同期減少0.7%；單季營業淨利109.7億元，年減1.2%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為208.5億元，較2021年同期持平；歸屬於母公司業主淨利為84.5億元，年減2.2%，每股盈餘1.09元，營收、淨利及EBITDA皆超越財測。

中華電董事長謝繼茂表示，去年第4季財務與營運表現穩健，有效執行長期營運策略。在總體經濟環境不確定因素增加下，2022年各項財務指標均超越財測，核心業務於去年第4季持續成長，整體行動服務營收年成長5.8%，主要受惠於客戶升級5G及行動客戶數增加；而固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）呈現連續13季年成長。

中華電指出，以部門別看，去年第4季個人家庭事業群營收較第3季增加，但與2021年同期相較減少，主因iPhone受疫情因素供貨不穩而影響銷售，抵銷行動月租客戶增加、5G滲透率穩定發展、固網寬頻因升速方案與轉播世足賽所帶動的成長表現。

此外，三網飆配客戶數較去年第3季增加28%，家用Wi-Fi裝置數較2021年第4季成長逾1.5倍，表現亮眼；本屆世足賽轉播帶進的廣告營收較上一屆世足賽成長5倍。

中華電說明，企業客戶事業群營收因資通訊業務的強勁表現而成長，包括IDC、資安、5G企業專網與大數據服務等應用營收，年增率皆達雙位數成長。國際電信事業群營收因受2021年第4季有ST-2政府補償款墊高基期而下降，但IDC與雲端業務持續因國際客戶需求增加而成長。

此外，中華電信馬來西亞技術支援中心已於去年12月正式營運，可有效支持印太區域業務拓展。

謝繼茂期許，中華電2023年能延續2022年亮眼成果，主管機關通過競業的合併案後，市場競爭環境勢必有所改變，中華電有信心以5G網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位。

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截至2022年12月底，中華電行動電話客戶數為1262萬戶，較去年同期增加5.9%。去年第4季整體行動服務營收為156.8億元，增加5.8%；行動090月租型ARPU為533元，較2021年同期增加3.3%。

統計至去年底，中華電信寬頻客戶數為439萬戶，年增0.7%；HiNet寬頻客戶數為366萬戶，年增1.4%。去年第4季整體固網寬頻營收為108.3億元，增加3.7%；固網寬頻ARPU為771元，較2021年同期增加2.1%。（編輯：張良知）1120202