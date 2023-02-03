中山大學特聘教授潘正堂 接掌國研院儀科中心主任

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（中央社記者張璦台北3日電）國科會轄下國研院今天舉行台灣儀器科技研究中心主任交接典禮，由中山大學機械與機電工程學系特聘教授潘正堂接任；潘正堂表示，中心將持續聚焦先進真空、前瞻光學與智慧生醫等領域，精進核心關鍵技術。

國研院院長林法正在交接典禮感謝儀科中心前主任楊燿州過去6年的努力付出，同時，他期勉潘正堂持續為國內儀器科技，提供優良的平台及服務體系，提供尖端科學研究所需客製儀器的研發服務，並積極研發「台灣第一」、「國際領先」的前瞻關鍵儀器設備，促進國家科技資源有效運用與永續經營。

潘正堂表示，在國科會指導下，儀科中心深切了解產學研界對於技術上的獨特需求，長期專注在儀器技術平台的發展與應用。

他指出，未來科技研究及產業技術快速發展，儀器設備的需求不斷增加，複雜性與精確度也與日俱增；儀科中心將持續聚焦於「先進真空」、「前瞻光學」與「智慧生醫」等專業領域，精進核心與關鍵技術，所開發的技術更有機會推廣至國際及國內相關產學界。

潘正堂表示，儀科中心也將繼續以改善研究環境、支援學術研究及高科技產業發展為任務，建構儀器技術平台、提供前瞻研究儀器技術與設備、孕育國際級研究成果，提升台灣學術研究水準與高科技產業儀器技術能力、競爭力。

潘正堂為淡江大學航空太空工程學系學士、國立清華大學動力機械工程學系碩士、博士；1997年赴德國擔任柏林工業大學機械製造工程研究所研究員，1998年取得博士學位後，進入工業技術研究院機械所擔任研究員，2003年到國立中山大學任教至今。

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潘正堂經歷廣泛，曾任中山大學副研發長、能源研究中心主任、醫學科技研究所所長、半導體及重點科技研究學院先進半導體封測研究所所長、美國加州大學柏克萊分校機械工程系客座教授、駐加拿大台北經濟文化代表處科技組組長。

國研院指出，潘正堂的專長為機械設計、醫療輔助設備、精密製造、半導體封測、微奈米感測器製造、導光板設計，也是國際先進材料學會（International Association of Advanced Materials, IAAM）的會士，並曾入選全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）。（編輯：潘羿菁）1120203