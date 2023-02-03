外媒：庫克估首季iPhone業績成長 供應鏈受限已緩

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果（Apple）今天凌晨公布季度財報，展望今年第1季iPhone市況，國外科技網站引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）對法人說明內容預期，供應鏈受限狀況已緩，第1季iPhone業績可望成長。

蘋果今天凌晨公布2023會計年度第1季（截至去年12月31日）的季度財報，庫克並在線上回答法人及分析師提問。

根據國外媒體網站MacRumors整理線上提問內容，法人談到從通路狀況來看今年第1季iPhone出貨表現，庫克回答指出，考量供應鏈受限狀況已趨緩，預期第1季iPhone業績可望成長。

法人也詢問美國製造可能增加成本議題，庫克表示，蘋果並不了解美國製造對價格會有什麼影響，蘋果是台積電在美國亞利桑那州新廠最大客戶，蘋果也很榮幸扮演這個角色。

法人問及供應鏈狀況，蘋果表示，蘋果在全球各地布局生產據點，其中關鍵零組件來自全球不同國家，iPhone最終組裝據點主要在3個國家。

展望到今年3月底單季營運，MacRumors引述蘋果主管向法人回應內容預估，第1季業績與前一年同期相比幅度，與去年第4季和前一年同期相比幅度相當。（編輯：楊凱翔）1120203