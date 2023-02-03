長科首季營收估季減近2成 車用mini LED導線架投產

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）導線架廠長科董事長黃嘉能今天表示，車用mini LED產品已量產，預估下半年滲透率將明顯提升；長科預估第1季營收季減19.9%，持續深化車用產品比重。

長科今天下午受邀參加券商舉行實體法人說明會，黃嘉能率主要高階主管親自出席。

黃嘉能表示，長科車用mini LED產品已經量產，預估下半年滲透率將明顯提升。

展望今年第1季營運，長科預期合併營收介於新台幣26.1億元至27.4億元區間，若以中間值評估，較去年第4季減幅約19.9%；若以新台幣兌美元匯率30元假設，預期第1季毛利率介於24%至26%區間，營益率介於15%至17%區間。

長科說明，第1季營運保守主要是中國農曆春節過年工作天數少，工廠稼動率下滑，也牽動毛利率表現。

展望今年營運走勢，黃嘉能預期第1季業績將是谷底，預估第2季開始營收可望逐季成長，不過需觀察新台幣兌美元匯率升值可能帶來匯損變數。

長科積極布局車用領域，除了車用晶片的整合元件製造廠（IDM）客戶以及外包封裝廠外，長科也深耕車用LED照明和mini LED照明產品導線架。

長科表示，規劃在導線架產業增加市占率，目標成為規格制定者，長科的股東權益報酬率（ROE）已高於導線架產業平均水準，並達到與晶圓代工產業龍頭相近水準，規劃ROE長期目標超過25%、股利配發率超過50%。

長科去年第4季合併營收新台幣33.38億元，較去年第3季和前一年同期減少9%，單季毛利率28.1%，符合先前法說會預估28%到30%目標區間，較去年第3季31.5%下滑3.4個百分點，和前一年同期34%減少5.9個百分點。

長科自結去年第4季合併營益率18.6%，低於法說會預期的19.5%到21.5%區間，低於去年第3季22.5%和前年同期20.9%；長科去年第4季稅後淨利3.9億元，較去年第3季9.39億元大減58%，比前一年同期5.94億元下滑34%。

若以每股面額0.4元股數計算，長科去年第4季每股稅後盈餘0.42元，長科表示，這相當於賺進1.05個資本額；不過低於去年第3季1.01元和前年同期0.66元。

去年全年長科自結合併營收144.31億元，年增13%，全年毛利率30.4%，營益率21.6%，全年稅後淨利28.16億元，年增64%，創歷年新高，若以股票面額每股0.4元股數計算，去年每股稅後盈餘3.01元，長科表示，這相當於賺進逾超過7.5個資本額。

從製程區分，長科去年蝕刻製程營收比重44%，沖壓比重56%，與2021年相當。在產品組合中，去年IC導線架占比36%、QFP 23%，QFP較前年增加6個百分點，是成長最顯著的產品線。

從應用來看，長科去年車用占比由前年32%提升至42%，工業占比由15%提升至19%。（編輯：張均懋）1120203