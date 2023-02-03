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春節長假影響拉貨 慧洋1月營收年減30.96%

2023/2/3 17:18
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（中央社記者賴言曦台北3日電）慧洋-KY公告1月合併營收新台幣13.33億元、年減30.96%。慧洋表示，今年1月受農曆春節假期影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，BDI指數（波羅的海乾散貨指數）波動劇烈，連帶影響各型船舶運價。

慧洋今年1月自結稅前盈餘約3056萬元、年減96.47%，自結每股稅前盈餘0.04元。

慧洋表示，目前有一半以上船舶為指數連結型租約，1月受現貨市場下跌的衝擊較大；但目前原物料運輸大宗的中國已採取解封政策，預期春節結束後經濟活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補，進一步推動指數回升，提升公司營收。

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船隊布局上，慧洋表示，今年預計將交付7艘新船，並將有一艘輕便型（Handy）於第1季加入船隊營運，集團旗下目前共有140艘船舶，平均船齡約7年，今年因應兩大環保法規上路，慧洋將更加積極處分舊船，使船隊運力維持在最佳狀態。

展望今年，慧洋維持審慎樂觀態度，由於船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月起正式上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加；慧洋旗下船隊近5成船舶並未受到任何影響，能依照以往速度持續運行，並樂觀估今年固定租約仍有5.88%的換約漲幅，有助慧洋在散裝航運市場持續保持領先態勢。（編輯：張均懋）1120203

#慧洋
#散裝船
#波羅的海
慧洋
慧洋去年每股稅前獲利14.2元 今年換約漲幅估5.88%
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