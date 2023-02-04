客戶持續調節庫存 砷化鎵廠1月營收疲弱

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）砷化鎵廠陸續公布元月營收，除了工作天數少外，客戶持續調節庫存，訂單疫弱，全新光電年減逾6成，宏捷科也較去年腰斬，有軍工訂單加持的全訊則年減8.21%相對具支撐。

全新1月營收新台幣1.12億元，較去年同期衰退61.4%，月減38.8%，宏捷科1月營收1.18億元，年減51.93%，月減6.11%，全訊1月營收7383萬元，年減8.21%、月減39.7%。

宏捷科表示，1月營收受到工作天數影響，加上春節長假剛結束不久，市場需求還需進一步觀察，目前密集和客戶溝通消化庫存的狀況及中國大陸消費市場的演變、預期4月或5月谷底回升。

全訊表示，今年農曆年節提前至1月份，工作天數較去年同期減少3成，1月營收較去年同期減少8.21%。目前國防相關PA產品訂單維持穩健成長，依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，國防軍工領域的訂單能見度已達2024年底。

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全訊表示，隨疫情逐步趨緩，國際軍工產業客戶出貨量逐步回溫，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望較去年成長。在5G與衛星通訊產品方面，28G的毫米波（mm Wave）功率放大器已成功進軍衛星通訊市場，今年可望對國內外客戶進行小批量出貨。

全訊指出，因應國防及商用產品訂單持續增加，新廠已進入試車階段，預估今年整體營運可望維持雙位數百分比以上成長。（編輯：張均懋）1120204