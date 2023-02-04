經部爭取250億疫後特別預算 助中小企業升級轉型

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部端出「推動產業及中小企業升級轉型計畫」，官員透露，待疫後特別條例通過，將爭取新台幣250億元特別預算，透過利息補貼、專家團輔導等方式，協助企業製程設備升級，並留住核心人力，為下半年景氣轉好鋪路。

去年稅收超過預算數4500億元，疫後特別條例規劃以中央政府可運用的3800億元，挹注勞健保及台電，加強經濟及社會韌性，普發現金及預留財源；其中1000億元額度將投注在「加強韌性經濟方案」，重點對象之一為受疫情衝擊嚴重的中小企業。

為照顧中小企業，經濟部提出「推動產業及中小企業升級轉型計畫」，官員表示，待疫後特別條例三讀通過後，將儘速提出特別預算案送立院審議，目標爭取250億元，從利息補貼、輔導轉型方向著手協助企業，執行時間為一年。

資金方面，除了將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日，協助企業解決短期資金不順；考量中小企業轉型量能較小，中小企業處也規劃提出協助中小企業轉型專案貸款。

官員表示，過去企業訂單滿載，忙於生產、出貨、營運，較無暇兼顧扎根轉型；去年下半年景氣下修，廠商處於去化庫存狀態，正是進行轉型升級時機，以便未來景氣轉好，更添競爭力。

經濟部將以專人、專家的顧問團模式，駐廠輔導服務，協助業者走向智慧化生產、低碳化改善、模組化普及的3大方向，同時透過補助相關課程及在職訓練，協助企業留用核心人才。

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官員補充，大原則是希望「以大帶小」，以鋼鐵業為例，挹注中鋼資源，使其帶動下游廠商一起轉型，若是沒有足夠量能以大帶小產業，則由經濟部專家團給予協助。

另外，為考量製造業永續發展，經濟部將協助特登工廠加快速度轉型；據統計，目前有超過3萬2000家工廠申請納管，將協助剩下約2.1萬家工廠提出改善計畫，以促進工廠廠房的消防、環保安全，並邁向智慧化生產。（編輯：張均懋）1120204