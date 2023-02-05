藥華藥1月營收年增259.42% 外資持股逼近新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）藥華藥今天公告1月營收新台幣2.32億元，年增259.42%，月減7.4%，藥華藥表示，今年成長趨勢明確，外資持股近歷史新高。

藥華藥說明，1月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）的美國銷售為主，歐洲並未出貨。1月底，美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，近2萬架次航班延誤或取消，25萬戶家庭無電可用，致使藥品受阻，產生遞延出貨，不列入當月營收。

藥華藥美洲區總裁曼寧（Meredith Manning）強調，單月營收容易受不可抗力的單一事件影響，但若以季度來看，今年成長趨勢明確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀察股市表現，外資連續9個交易日買超藥華藥，累計買超近3000張，藥華藥指出，外資持股成長至14.44%，已逼近歷史新高。

國際布局方面，日本官方對藥華藥台中原料藥廠（Drug Substance, DS）及針劑充填廠（Drug Product, DP）的GMP查廠報告，結果均無重大缺失，將持續積極配合PMDA藥證申請審查作業，日本藥證預計於上半年有明朗結果，瞄準當地數萬名PV患者商機。另外，藥華藥於去年底在中國申請Ropeg上市許可證，今年1月也已申請馬來西亞上市許可證，進軍東南亞市場。（編輯：翟思嘉）1120205