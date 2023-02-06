中福獨董召開股臨會 出席股數不足流會告終

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（中央社記者賴言曦台北6日電）紡織廠中福財報難產，面臨下市危機。中福獨立董事林俊廷今天召開股東臨時會，希望全面改選董事，但因出席股數未達法定標準，以流會告終。

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中福擁有新台幣數十億元廠房的土地資產，但因發生經營權之爭，財報遲遲未出爐，2022年8月18日已遭台灣證券交易所停止買賣，金管會當時也指出，中福如果未能在2022年8月18日起的6個月內補交財報，預計今年2月20日將公告40天內終止上市，即最快今年4月2日下市。

林俊廷今天以獨董身分召開股臨會，但出席持股比例僅35.12%，未達法定標準，因此今天的股臨會以流會告終。林俊廷會後受訪表示，他計畫接下來將辭任中福獨董一職。（編輯：楊蘭軒）1120206