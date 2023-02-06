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研調：電視、筆電面板及顯示器2月上旬報價全面持平

2023/2/6 19:53
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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技今天公布2月上旬面板價格，雖然部分中小電視品牌面臨面板上漲壓力，但整體而言，價格依然持平。

集邦提供會員資訊顯示，各尺寸電視面板價格自2022年10月開始止跌，經歷小幅度漲價後進入平穩期，自12月上旬至今，均價均維持不變。

集邦指出，65吋電視面板、55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板本期均價分別為110美元、83美元、50美元、29美元。

集邦科技研究副總經理范博毓接受採訪表示，2月以後電視市場需求受制於淡季效應，整體出貨狀態仍顯疲弱，但面板廠嚴格控管產能稼動率，已蘊釀漲價的想法。

因此，范博毓認為，議價能力相對較弱的小型電視品牌廠商或是電視代工廠，將有可能面臨被漲價的壓力。至於一線電視品牌目前仍堅守價格持平的態度，加上採購動能仍呈現季衰退的態勢，預期2月整體電視面板價格仍可能持平，暫時仍不易見到全面上漲的狀況。

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他說，液晶顯示器（Monitor）面板需求持續疲弱，2月品牌客戶依然希望價格仍持續下跌，目前供應液晶顯示面板的廠家數眾多，加上今年新增產能開出的壓力開始浮現，主流尺寸價格仍呈現緩跌趨勢。以2月價格來看，21.5吋以下面板價格持平，主流尺寸如23.8吋與27吋微幅下跌0.1美元。

另外，筆電面板在第1季需求疲弱，面板廠普遍預期出貨量仍將在谷底盤旋。品牌客戶在缺乏拉貨動能下，積極議價的態度較保守，缺乏持續壓低價格的想法，因此2月全月筆電面板價格將有機會持平。（編輯：趙蔚蘭）1120206

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集邦：1月面板持平 液晶顯示器面板仍小跌疫情主導宅經濟需求 面板報價衝高再殺至谷底
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