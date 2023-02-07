2022年國銀對中小企業新增放款近6千億 創同期第3高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）2022年全年本國銀行對中小企業新增放款新台幣5945.56億元，雖較2021年下滑，但仍創歷年同期第3高；國銀對中小企業放款餘額正式突破9兆元大關，達9兆2832億元。

金管會今天公布，截至2022年12月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆2832億元，12月單月國銀對中小企業新增放款685.81億元，創2022年度單月第3高。

2022年全年國銀對中小企業新增放款則達5945.56億元，創歷年第3高，僅次於2021年的8762.93億元及2020年的9144.88億元。

對照2022年國銀對中小企業新增放款目標3500億元，年度目標達成率為169.87%。

金管會銀行局副局長童政彰說明，2022年國銀對中小企業新增放款力道較2021年下滑，主因去年央行升息加上紓困方案優惠利率去年年中到期，部分企業陸續還款，另企業紓困振興貸款及舊貸展延案件寬限期也陸續到期，同樣讓企業陸續還款所致。

從個別銀行觀察，截至2022年底止，國銀對中小企業放款餘額前5名依序為一銀9300億元、合庫8294億元、台企銀7319億元、華銀6931億元、兆豐銀6216億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於2022年國銀對中小企業新增放款前5名包括3家民營銀行、2家公股銀行，依序為一銀新增放款635億元、中信銀新增放款518億元、永豐銀新增放款473億元、土銀新增放款437億元、玉山銀新增放款375億元。

金管會統計，2022年12月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.32%，占民營企業放款餘額比率為69.48%，分別月增0.59及0.75個百分點；另2022年12月底國銀對中小企業放款平均逾放比為0.26%，與11月底持平。（編輯：林淑媛）1120207