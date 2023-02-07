借券放空個股遭軋空慘賠 金管會提醒留意當沖風險

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（中央社記者謝方娪台北7日電）近期市場流傳有投資人借券放空東哥遊艇卻被軋空，強制回補後價差及借券費賠上數百萬元。金管會提醒投資人，進行當沖交易前應衡量股價波動及無法完成反向沖銷恐面臨違約及衍生借券費用等投資風險。

近期市場流傳，有投資人在春節前台股封關日借券放空東哥遊艇，但無法回補，直到春節後開盤被強制回補，價差及借券費賠上數百萬元。有媒體關注，此案鉅額借券費是否是因遇到過年期間，雖沒有開盤，繳付的借券費卻相當可觀。

金管會證期局副局長張子敏說明，「有價證券當日沖銷交易作業辦法」第10條規定，要借券必須和經紀商簽約，另券商公會「證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書範本」明定，借貸期間為借券成交日起算一個營業日，並沒有說放假還會收費。

張子敏指出，因今年春節假期長達10天，媒體報導有投資人過年前一個交易日做當沖無法回補，因此衍生借券費一事，券商是按「營業日」計算。

張子敏提醒，投資人進行當沖交易前，應評估自身財務情形及投資經驗，並衡量股價波動及無法完成反向沖銷恐面臨違約及衍生借券費用等投資風險。（編輯：林淑媛）1120207