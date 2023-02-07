實體台日經貿會議時隔3年舉行 觸及半導體能源合作

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第46屆台日經貿會議7日在東京舉行閉幕式，是時隔3年採取實體方式召開會議，會中也觸及半導體、能源的供應與合作。圖為台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左）和日本台灣交流協會會長大橋光夫。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年2月7日

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）第46屆台日經貿會議今天在東京舉行閉幕式，這是台日時隔3年採取實體方式召開會議，除了進行廣泛交流外，也就半導體、能源的供應與合作等進行意見交換。

由台灣日本關係協會與日本台灣交流協會合辦的「第46屆台日經貿會議」今天在東京舉行閉幕式，台灣代表團由台灣日本關係協會會長蘇嘉全擔任團長，日本代表團由日本台灣交流協會會長大橋光夫擔任團長。

本屆台日經濟貿易會議於今年1月分為一般政策組、農林水產/醫藥/技術交流組、智慧財產權組等3組進行會議，會中雙方就經濟貿易等議題廣泛交換意見。

駐日代表謝長廷今天出席這項會議，晚間在臉書（facebook）發文表示，有聽到雙方列席的最高顧問、也就是經濟部國際貿易局長江文若和日本經濟產業省（相當於經濟部）通商政策局長松尾剛彥的說明，得知在雙方人員努力下，這次會議除了廣泛交流外，針對半導體及能源的供應、合作也有不少建設性的意見交換和共識，這讓他感到很高興。

在閉幕式上，蘇嘉全致詞時表示，2021年台日互為彼此第3大貿易夥伴，貿易總額達853億美元（約新台幣2兆5666億元）；2022年初步估計達882億美元，將創下歷史新高。

他指出，台日經貿關係已由過去產業垂直上下游的關係逐漸轉變為多元、專業分工且更具韌性的供應鏈夥伴關係。

他認為，目前台灣正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本做為CPTPP的創始會員國，擁有豐富參與經驗、知識與主導力，期盼日本能給台灣最大支持，協助台灣儘速加入，以利台日及其他區域夥伴共同努力實現自由開放印度太平洋的願景。

大橋光夫致詞表示，去年台日雙方在經貿領域有所進展，例如去年2月台灣放寬福島等5縣食品部分進口管制措施，期待台灣能基於科學依據對這些縣食品早日全面解除進口管制措施。

此外，台日雙方去年12月底時隔7年重啟台日經濟夥伴委員會（EPC）會議。他表示，包括這些經濟合作在內，日本希望持續與台灣就各項議題以各種方式進行溝通。

他強調，台日關係目前正處於最友善、最佳的狀態，這是世界上獨一無二，是讓人引以為豪的信賴關係。他認為，如果各國都學習台日建立互信關係，全世界迎來和平時代不再是夢想。

謝長廷表示，台日經貿會議自1976年以來首度召開，過去3年沒召開實體會議，去年8月經濟部長王美花到日本訪問時，曾提出因應全球政治經濟急遽變化與發展，期待會議能有更直接及實質交流。（編輯：陳惠珍）1120207