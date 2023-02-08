更多編輯台推薦新聞：
外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元
政治

外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

鮑爾談話後美股收高 法人：台股觀察電子權值股表現

2023/2/8 08:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國聯準會主席鮑爾台灣時間今天凌晨談話，市場解讀未加深升息疑慮，美股全面收高。法人表示，台股7日多空觀望，在美股收高下，今天反彈行情火種未熄，可觀察電子權值股表現。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在台灣時間今天凌晨發表談話，市場認為未加深升息憂慮，美股收高。

道瓊工業指數7日上揚265.67點或0.78%，收34156.69點，標準普爾指數上漲52.92點或1.29%，收4164.00點。那斯達克指數大漲226.34點或1.90%，收12113.79點。費城半導體指數勁揚94.403點或3.12%，收3124.145點。

台股加權指數7日終場小漲8.09點，收在15400.91點，守住年線約15314點，成交值相對萎縮來到新台幣1875.87億元。

3大法人計賣超27.23億元，其中自營商賣超4.45億元，投信買超9.97億元，外資及陸資賣超32.75億元。

在台指期淨部位，3大法人7日淨多單減少458口至6577口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少834口至7081口。

本土期貨法人指出，台股7日呈現上下影線紅K，量能縮至不到1900億元，顯示多空觀望，不過美聯準會主席鮑爾的談話並未加深升息憂慮，台股今天反彈行情火種未熄，待電子權值股領軍。

土耳其強震，台泥與土耳其OYAK集團合資公司旗下3座水泥廠受地震影響；東元和上銀當地銷售子公司和經銷商離地震影響地區遙遠，均未受到影響。

上市櫃公司陸續公布1月營收，其中台塑4寶1月營收新台幣1212.11億元、月減8%、年減21.3%，主要是農曆春節長假影響工作天數。展望後市，台塑、南亞、台化認為，中國解封、美國通膨趨緩，下游開工率漸升，首季營收有望逐月增加；台塑化認為，油價短期仍較弱勢。

記憶體製造廠旺宏1月營收22.12億元，創45個月來新低；光學元件廠商玉晶光電1月合併營收13.47億元，雖是近7個月營收低點，但也創下歷年同期新高。

受到農曆春節長假工作天數少以及市況景氣放緩影響，包括力成、超豐、頎邦、華泰等半導體封測廠1月自結營收，均創近年單月低點。

面板驅動IC廠聯詠去年稅後淨利279.7億元，年減28.04%，每股純益45.96元。聯詠7日表示，在筆記型電腦及資訊產品補貨急單湧入下，第1季營收表現可望淡季不淡，較去年第4季持平或略增。（編輯：郭無患）1120208

#鮑爾
#台股
#美股
鮑爾
鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息聯準會升息疑慮賣壓出盡反彈 亞股漲多跌少
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資賣超逾32億元 提款長榮航、鴻海敲進面板雙虎