鮑爾談話後美股收高 法人：台股觀察電子權值股表現

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國聯準會主席鮑爾台灣時間今天凌晨談話，市場解讀未加深升息疑慮，美股全面收高。法人表示，台股7日多空觀望，在美股收高下，今天反彈行情火種未熄，可觀察電子權值股表現。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在台灣時間今天凌晨發表談話，市場認為未加深升息憂慮，美股收高。

道瓊工業指數7日上揚265.67點或0.78%，收34156.69點，標準普爾指數上漲52.92點或1.29%，收4164.00點。那斯達克指數大漲226.34點或1.90%，收12113.79點。費城半導體指數勁揚94.403點或3.12%，收3124.145點。

台股加權指數7日終場小漲8.09點，收在15400.91點，守住年線約15314點，成交值相對萎縮來到新台幣1875.87億元。

3大法人計賣超27.23億元，其中自營商賣超4.45億元，投信買超9.97億元，外資及陸資賣超32.75億元。

在台指期淨部位，3大法人7日淨多單減少458口至6577口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少834口至7081口。

本土期貨法人指出，台股7日呈現上下影線紅K，量能縮至不到1900億元，顯示多空觀望，不過美聯準會主席鮑爾的談話並未加深升息憂慮，台股今天反彈行情火種未熄，待電子權值股領軍。

土耳其強震，台泥與土耳其OYAK集團合資公司旗下3座水泥廠受地震影響；東元和上銀當地銷售子公司和經銷商離地震影響地區遙遠，均未受到影響。

上市櫃公司陸續公布1月營收，其中台塑4寶1月營收新台幣1212.11億元、月減8%、年減21.3%，主要是農曆春節長假影響工作天數。展望後市，台塑、南亞、台化認為，中國解封、美國通膨趨緩，下游開工率漸升，首季營收有望逐月增加；台塑化認為，油價短期仍較弱勢。

記憶體製造廠旺宏1月營收22.12億元，創45個月來新低；光學元件廠商玉晶光電1月合併營收13.47億元，雖是近7個月營收低點，但也創下歷年同期新高。

受到農曆春節長假工作天數少以及市況景氣放緩影響，包括力成、超豐、頎邦、華泰等半導體封測廠1月自結營收，均創近年單月低點。

面板驅動IC廠聯詠去年稅後淨利279.7億元，年減28.04%，每股純益45.96元。聯詠7日表示，在筆記型電腦及資訊產品補貨急單湧入下，第1季營收表現可望淡季不淡，較去年第4季持平或略增。（編輯：郭無患）1120208