譜瑞世芯股價一度衝破千元 台股再現7千金
2023/2/8 11:20（2/8 11:54 更新）
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY與IC設計服務廠世芯-KY股價8日一度突破1000元大關。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹8日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY與IC設計服務廠世芯-KY今天股價同步攀高，一度突破1000元大關，台股再現「7千金」。
譜瑞-KY去年營收首度突破新台幣200億元關卡，達200.52億元，年增0.29%。法人看好，隨著高速傳輸需求成長，譜瑞-KY營運可望水漲船高。
世芯-KY去年營收137.06億元，年增31.48%，並創新高。法人預期，受惠高效能運算與人工智慧成長趨勢，世芯-KY營運成長可期。
世芯-KY獲投信連續10個交易日累計買超逾1700張，推升股價走高，今天盤中一度達1010元，大漲61元。譜瑞-KY今天股價也一度達1005元，上漲13元。
隨著世芯-KY與譜瑞-KY躋身千金股之列，台股再現「7千金」，其餘千金股有信驊、大立光、力旺、旭隼及亞德客-KY。（編輯：楊蘭軒）1120208
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