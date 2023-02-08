金仁寶許勝雄：小心觀察終端供應體系無薪假

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金仁寶集團8日舉行總部新建工程開工動土祈福典禮，董事長許勝雄（圖）說，集團預計投資逾新台幣300億元，興建地上55層、地下4層的總部大樓，以永續觀點打造新世代的總部園區。中央社記者吳家豪攝 112年2月8日

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（中央社記者吳家豪台北8日電）金仁寶集團今天舉行總部新建工程動土祈福典禮，董事長許勝雄受訪表示，台灣電子業還沒看到無薪假跡象，每家公司運作方式不同，不能一概而論；國外品牌廠已經有裁員等動作，是否影響終端供應體系，「我們當然會很小心去看」。

他說，新總部大樓的樓頂為鑽石造型設計，象徵透明、潔淨、紮實，希望總部具備永續概念。金仁寶集團在9個國家有58座工廠，也希望能真正立足台灣、布局全球。

財政部昨天公布1月出口315.1億美元、年減21.2%，媒體問及近期台灣外銷狀況不佳，是否擔心無薪假擴及電子業；許勝雄回應，2023年台灣經濟應該是「外冷內溫」，因為全球經濟成長率預估今年約2.7%到2.9%，台灣經濟與全世界接軌，全世界經濟上來，台灣就跟著上來，而且台灣擁有全世界最好的競爭力。

許勝雄分析，雖然台灣內需疲軟，但政府應該會針對中小企業或服務業，提供金融、租稅等資源。此外，疫情緩和後，國內消費也會回溫。

他強調，在經濟外冷內溫的情況下，是否會因此產生無薪假，「每家公司處理的方式和運作能力不同，我想可能不是一概而論吧。」

媒體追問是否已聽到有公司放無薪假的消息，許勝雄說，目前台灣電子業還沒看到跡象，國外一些品牌廠商包括惠普（HP）、戴爾（Dell）、微軟（Microsoft）等是有動作，至於會不會影響到終端供應體系，「我想我們當然會很小心去看」。（編輯：楊凱翔）1120208