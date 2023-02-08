仁寶：今年在台灣不裁員 墨西哥新廠第3季貢獻營收

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（中央社記者吳家豪台北8日電）金仁寶集團今天舉行總部新建工程動土祈福典禮，旗下筆電代工廠仁寶總經理翁宗斌受訪表示，電子業保守看待今年景氣，仁寶今年在台灣不會裁員，將力拚營運逐季好轉；墨西哥新廠已選定地點，最快第3季開始貢獻營收。

翁宗斌指出，目前筆記型電腦高階產品需求比較好一點，以前消費者想要便宜機種，現在年輕人會看功能夠不夠、效能好不好。

他說，筆電市場狀況依然不好，尤其英特爾面臨虧損更凸顯市場壓力大；不過仁寶預估今年第1季淡季筆電出貨將季減10%以內，與先前看法相同，沒有再下修，第2季業績有望季增10%以上。

對於筆電品牌大廠戴爾（Dell）日前證實將裁員6650人、約占全球員工數5%，翁宗斌坦言有點驚訝，並強調仁寶在台灣不會裁員，先整理內部人事，針對汽車電子、伺服器、醫療等新事業仍將持續徵才。

海外產能方面，翁宗斌表示，仁寶在墨西哥擴增的產線已選定地點，最快今年第3季開始貢獻營收，墨西哥新廠的車電產品已進入客戶認證階段，包括傳統車廠和新能源車的訂單都在洽談，看好今年車電業績將年增雙位數百分比。

金仁寶集團董事長許勝雄說，目前沒有縮減中國產能的規劃，非中國地區會是未來主要擴產地點。（編輯：楊蘭軒）1120208