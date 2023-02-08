更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙
運動

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

仁寶：今年在台灣不裁員 墨西哥新廠第3季貢獻營收

2023/2/8 17:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）金仁寶集團今天舉行總部新建工程動土祈福典禮，旗下筆電代工廠仁寶總經理翁宗斌受訪表示，電子業保守看待今年景氣，仁寶今年在台灣不會裁員，將力拚營運逐季好轉；墨西哥新廠已選定地點，最快第3季開始貢獻營收。

翁宗斌指出，目前筆記型電腦高階產品需求比較好一點，以前消費者想要便宜機種，現在年輕人會看功能夠不夠、效能好不好。

他說，筆電市場狀況依然不好，尤其英特爾面臨虧損更凸顯市場壓力大；不過仁寶預估今年第1季淡季筆電出貨將季減10%以內，與先前看法相同，沒有再下修，第2季業績有望季增10%以上。

對於筆電品牌大廠戴爾（Dell）日前證實將裁員6650人、約占全球員工數5%，翁宗斌坦言有點驚訝，並強調仁寶在台灣不會裁員，先整理內部人事，針對汽車電子、伺服器、醫療等新事業仍將持續徵才。

海外產能方面，翁宗斌表示，仁寶在墨西哥擴增的產線已選定地點，最快今年第3季開始貢獻營收，墨西哥新廠的車電產品已進入客戶認證階段，包括傳統車廠和新能源車的訂單都在洽談，看好今年車電業績將年增雙位數百分比。

金仁寶集團董事長許勝雄說，目前沒有縮減中國產能的規劃，非中國地區會是未來主要擴產地點。（編輯：楊蘭軒）1120208

#金仁寶集團
#翁宗斌
#墨西哥
翁宗斌
日經亞洲：富士康等台灣科技公司加速墨西哥投資仁寶：客戶規劃把生產移出中國 北越有地利之便
許勝雄
政府普發6000元 許勝雄：樂見其成金仁寶許勝雄：小心觀察終端供應體系無薪假
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族