外資大買面板和晶圓代工 今年回補台股達2434億元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台股今天大漲217點收在15618點，外資今天大買面板雙虎群創和友達，以及晶圓雙雄聯電和台積電，根據統計，外資今年迄今回補台股金額達2434億元。

法人預期，外資在台股現貨市場仍有回補空間，不過需觀察回補電子權值股動向，並留意上半年電子和IC設計產業景氣變化。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天凌晨談話，市場解讀未加深升息憂慮，美股收高，帶動台股反彈氣勢，終場加權指數收在15618.17點，大漲217.26點，漲幅1.41%，成交值來到新台幣2256.59億元，加計盤後2285.11億元。

三大法今天人同步買超，合計買超176.99億元，其中自營商買超14.62億元，投信買超20.75億元，外資及陸資買超141.62億元。根據統計，外資今年迄今回補台股金額達2434億元。

觀察外資法人今天買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，面板雙虎群創、友達以及晶圓雙雄聯電、台積電，為外資今天買超前4大標的，分別買超4.34萬張、2.97萬張、2.65萬張、1.94萬張。

根據統計，外資今天終結對台積電連2賣，外資連9日買超聯電累計達25.93萬張，外資今年迄今累計賣超鴻海達17.34萬張。

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啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，外資今年迄今持續回補電子權值股，根據統計，去年11月以來外資在借券空單已回補約250萬張，現貨市場也回補超過2400億元。

不過容逸燊指出，相較過去2年外資在台股累計賣超達2兆多元，預期外資在台股現貨市場仍有回補空間，但需觀察回補電子權值股動向，並留意上半年電子和IC設計產業景氣變化。（編輯：張均懋）1120208