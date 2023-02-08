台驊1月營收年減達7成 估全年先蹲後跳

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（中央社記者賴言曦台北8日電）受春節長假影響，貨攬業者台驊投控自結1月合併營收新台幣11億9188萬元，較去年同期大幅衰退70.3%。台驊表示，隨著中國解封，全球經濟有望逐步回歸，預估全年業績可望呈現先蹲後跳。

台驊表示，雖然通膨趨緩，但國際經濟表現持續疲軟，廠商庫存去化速度仍然緩慢，加上亞洲地區各出口國因應農曆春節提早停工，出口貨量減少。

展望今年第1季，台驊指出，整體貨運市場受到美中經濟角力及通膨壓抑消費需求，造成庫存積壓，前景仍不明朗；但隨著中國解封，龐大內需消費市場有望重啟，有助全球產業供應鏈復甦，進一步帶動全球經濟在2023年下半年重返成長軌道，提升國際運輸需求。

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根據Extrapolate最近發布的市場研究報告，2021年全球貨運代理市場價值1804億美元，預計到2030年將達到2511億美元，每年複合年增長率為5.1%。

台驊認為，雖然短期內在海空運及鐵路營收受到大環境因素而減少，但全球經濟有望逐步回歸正軌，帶動航運市場供需關係的良性循環，全年業績將呈現先蹲後跳；為因應中國龐大的內需消費及後疫情時代供應鏈重組契機，台驊未來將以策略性投資和綜效整合，擴大市場布局。（編輯：張良知）1120208