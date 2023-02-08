新台幣震盪走貶收30.06元 創逾1週新低

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會主席鮑爾未進一步釋出鷹派訊息，金融市場重拾信心，美股強彈，帶動台股大漲，不過新台幣匯率依舊收黑，今天收盤收30.06元，小貶1.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16.26億美元。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天凌晨談話，市場解讀未加深升息憂慮，美股收高，台股也展開反彈攻勢，在台積電等電子權值股領軍之下，終場大漲217.26點，收在15618.17點，收復5日線和15600點整數關卡。

台股強漲，帶動新台幣匯率今早以30元開盤後走揚，重返2字頭，一度衝上29.976元，不過午後美元買盤湧現，匯價由升轉貶，終場收在30.06元，連續5個交易日貶值，且創逾一週新低。

外匯交易員說明，鮑爾重申通膨降溫，雖然提到勞動市場緊俏，可能有必要進一步升息，但整體而言，內容沒有太出乎意料的鷹派訊號，市場因而樂觀解讀。

不過外匯交易員指出，聯準會一再強調必須審慎關注經濟情勢，也就是讓數據說話，因此相較於鮑爾談話內容，下週公布的通膨數據更關鍵，此外，美中緊張局勢也增添不確定性；短線新台幣應於30元大關附近震盪整理，待美國通膨數據公布後，局勢更為明朗，屆時再關注外資動向如何牽動台灣股匯市發展。（編輯：黃國倫）1120208