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宏碁與玨心為爾合作 打造首家WELL認證日照中心

2023/2/8 21:27
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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁與專注樂齡照護服務的玨心為爾公司合作，導入智慧照護系統及空氣品質解決方案，協助玨心為爾旗下「六十三社區長照機構」成為全球首家獲得國際WELL認證標章的日間照顧中心。

宏碁今天發布新聞稿指出，WELL認證為國際最高規格的健康建築標準，已被全世界100大公司及頂級開發商大量採用，以醫學研究為基礎，強調以人為本。

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宏碁表示，位於台北市大安區的六十三社區長照機構能獲得國際WELL認證，關鍵在於宏碁自主研發的多合一空氣品質偵測器Acer Air Monitor Pro可偵測10種項目，包含WELL的7項空氣偵測指標分數，藉由整合智慧控制通風換氣設備，加強健康建築的智慧化，未來宏碁將積極導入健康建築合作案的規劃中。

玨心為爾公司表示，在長照場域中，第一印象除了明亮空間與乾淨環境之外，最重要的就是氣味，與空氣品質領域的專家宏碁合作，透過科技應用提升場域舒適度。（編輯：張均懋）1120208

#宏碁
#玨心為爾公司
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