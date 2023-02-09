疫情催化 2022年信用卡刷卡額衝3.49兆元創史上新高

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（中央社記者謝方娪台北9日電）後疫情時代，民眾消費習慣逐漸改變，由現金轉為刷卡等支付方式，推升2022年全年信用卡刷卡額達新台幣3.49兆元，創史上同期新高，年增12%。

金管會今天公布信用卡及現金卡雙卡業務最新概況。

截至2022年12月底止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5624萬張、月增116萬張，總有效卡數3560萬張、月增31萬張，12月信用卡簽帳金額3337億元、月增79億元。

總計2022年全年信用卡簽帳金額達3.49兆元，創歷年同期新高。

金管會銀行局副局長林志吉分析，2022年信用卡刷卡額創新高，和疫情變化有很大的關聯，如今民眾已可和疫情共處、疫情對生活影響不再如以往劇烈；同時，疫情造成民眾消費習慣改變，例如線上購物、外送平台興起，民眾支付方式逐漸由現金轉為刷卡。

此外，林志吉相當看好未來嗶支付趨勢，認為未來電子支付消費習慣會更固定於民眾日常生活，相信許多民眾使用過後就回不去了。

現金卡業務方面，截至2022年12月底止，共有13家金融機構辦理現金卡業務，已動用額度卡數32萬張、與11月底持平，整體現金卡放款餘額（含催收款）為118億元、同樣與11月底相當。

金管會今天同步公布電支業務最新概況，截至2022年12月底止，共有11家專營電支機構及20家兼營電支機構，兼營電支機構包含銀行及中華郵政在內。

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電支業務可分為儲值卡及電支帳戶2部分，儲值卡總流通卡數為1億5927萬張、月增124萬張，12月消費卡數1307萬張、月增61萬張，12月消費金額64.6億元、月增3億元，儲值總餘額127.6億元、月增0.8億元。

至於電支帳戶總使用者人數為2188萬人、月增51萬人，12月代理收付實質交易款項金額116.9億元、月減2億元，12月辦理國內外小額匯兌金額129.1億元、月增13.7億元。（編輯：林淑媛）1120209