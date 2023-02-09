非現金支付2022年達6.17兆元 今年有機會挑戰7兆

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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會今天公布，2022年非現金支付交易筆數54.58億筆，非現金支付交易金額達新台幣6.17兆元，2023年更有望挑戰7兆元規模。

金管會先前設定目標，盼2023年底非現金支付交易筆數達78億筆、非現金支付交易金額達6兆元；在此目標下，2022年底非現金支付交易筆數要達68億筆、非現金支付交易金額要達5.8兆元。

金管會今天公布2022年非現金支付成績單，2022年非現金支付交易筆數為54.58億筆，僅達2022年度目標值的8成；但非現金支付交易金額為6.17兆元，2022年度目標達成率為106.3%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，先前疫情嚴峻時刻，許多民眾待在家裡不出門，連帶使用儲值卡搭乘捷運人次大減，影響非現金支付交易筆數；不過目前北捷搭載人次已恢復到疫情前水準，估後續大眾交通運輸需求對非現金支付交易筆數將有很大助益。

林志吉進一步指出，2022年非現金支付交易筆數未達標、但金額達標。展望2023年，金管會認為，可正向樂觀看待，隨疫情對日常生活影響降低，大眾交通運輸需求已然回溫，再加上疫後旅遊復甦、電子支付跨機構共用平台今年上半年將上線「購物」功能，預期都將帶動非現金支付發展。

若從2022年非現金支付交易筆數結構觀察，以信用卡占比41.5%居冠，儲值卡占比41.12%，電子支付占比6.05%，ATM轉帳占比1.47%，其餘則是票交所ACH及全國繳費網等。

至於非現金支付交易金額結構，仍是信用卡以56.6%奪冠，其次為ATM轉帳占比25.64%，電子支付占比3.85%，儲值卡占比1.13%。（編輯：張良知）1120209