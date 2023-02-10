華碩AI雲創園區扶持新創 上半年估進駐15到20家

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠華碩今天宣布透過AI（人工智慧）雲創園區整合技術及市場資源，協助新創布局全球，將園區打造為結合技術、應用與商業創新的大型基地，預計今年上半年會有15至20家潛力新創或企業進駐。

華碩發布新聞稿說明，為扶持更多新創團隊，將提供專業開發技術、營運策略等支援，整合AIHPC高效運算雲端服務、5G專網、AI運算與區塊鏈等4大領域關鍵技術，協助節省營運成本。

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以近期進駐的個案「華碩智行」為例，透過園區在人工智慧物聯網（AIoT）的資源，可分析並掌控停車量、車流離尖峰、區域等大數據，提升車牌、車輛與車型辨識，以及車輛入位、離位等辨識，準確率達99%，大幅減少開單人力成本。華碩智行提供一站式系統整合服務，解決路邊停車管理問題，未來將提供電動車充電樁服務。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，華碩鼓勵內部進行創新創業，擴大對外部潛力新創的支持，AI雲創園區提供AIHPC高速運算雲端服務，擁有高效能、低門檻、節能減碳等優勢，透過造平台、聚夥伴、建生態的模式，為新創企業在全球市場帶來助益。（編輯：楊蘭軒）1120210