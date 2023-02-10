擺脫疫情 貿協董事長：今年必將迎來會展產業之春

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（中央社記者謝方娪台北10日電）睽違3年，外貿協會今天舉辦「2023會展新春茶會」，貿協董事長黃志芳表示，過去許多會展活動因疫情延期甚至取消，對會展營運績效產生一定影響，但今年必將迎來會展之春。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違3年，貿協今天恢復舉辦「2023會展新春茶會」，搭配「兔躍福來」寓意，茶會以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，並結合AI虛擬人像及童話元素。

黃志芳致詞時表示，在政府與企業攜手衝刺下，不論在亞洲或全球角度，台灣MICE產業（會展產業）績效表現可圈可點，這是台灣的驕傲。

他說，過去3年很多會展活動延期甚至取消，對會展營運績效產生一定影響，同時，企業也被迫壓抑許多參展需求。

不過，黃志芳表示，換角度思考，疫情衝擊讓政府與企業都使盡渾身解數，不論在直播串流、AI應用、AR/VR擴增與虛擬實境，乃至元宇宙等先進會展技術與產品等均有實質突破並大放異彩，貿協更積極探討在數位時代下，AI虛實整合在業務擴展應用的可能性。

黃志芳指出，根據Vogue專題報導，對Z世代而言，虛擬人已被視為和真人一樣的存在，未來元宇宙2D、3D虛實同時並存，都將對會展業產生相當程度影響，此次茶會也特別帶入擬真人角色，加入虛擬AI人物跨界在真實世界互動對話的環節。

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黃志芳指出，儘管整體會展活動恢復榮景可能還需要一點時間，但企業拓銷市場的展覽需求卻早已壓制不住；他看好2023年會展市場，相信會展行業及相關領域今年必將迎來會展之春。

貿協作為台灣會展生態圈的一份子，黃志芳說，背負協助台灣企業拓銷市場的任務，2023年將於日本舉辦大型台灣形象展，其餘包括新南向台灣形象展、26項台灣國際專業展及海外300多項拓銷展團將全面重返實體辦理；貿協將從會展產業出發，持續帶領企業在全世界開疆闢土，為台灣經濟揚眉吐氣。（編輯：林淑媛）1120210