MSCI季度調整陸企權重漸高 金管會提台股有4優勢

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（中央社記者謝方娪台北10日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股權重一升兩維持。針對2008年以來MSCI新興市場指數陸企權重逐漸提高，金管會提資本流動較好等4優勢，證明台灣市場對外資仍具相當吸引力。

MSCI今天公布季度調整結果，台股在「MSCI亞洲除日本指數」權重上調至15.79%，調升0.03個百分點，在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI全球市場指數」權重分別維持13.97%、1.62%，最新權重將在24日收盤生效。

金管會官員分析，此次調整MSCI台灣指數成分股維持不變，台股權重在全球市場指數及新興市場指數維持不變、亞洲（不含日本）指數上升0.03個百分點，主因是印度市場成分股淨減少1檔及大陸市場成分股淨增加6檔，以致影響其他市場權重。

官員表示，觀察MSCI近3年季度調整生效日成交價量相關統計分析，實際上，台股漲跌主要是受產業基本面、國際政經情勢變化影響，與MSCI權重調整並無絕對關係。

此外，值得注意的是，自2008年以來，MSCI新興市場指數中，大陸企業權重呈現逐漸提高的趨勢。

官員強調，對照外資持有台灣市場股票市值比例，由當時的28.98%持續增加至2023年1月底的38.92%，外資累計淨匯入餘額也由1247.14億美元增加至2023年1月底的2236億美元，可見台股上市櫃公司基本面良好。

除此之外，官員表示，台灣資本市場相較大陸仍有資本流動較好、公司治理相對健全、法規透明度較佳、財務揭露高且更為完整4大優勢，台灣市場對主動型基金及各類型外資仍具相當吸引力。（編輯：張均懋）1120210