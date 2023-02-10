星宇航空1月營收年增達12倍 春節長假旅遊帶旺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）星宇航空1月總營收新台幣15.23億元，月增58%、年增1295%。其中，客運受惠農曆春節長假帶動出國旅遊人數勁揚，1月客運營收年增達24倍；貨運有望隨著春節假期結束後，訂單逐步恢復正常。

星宇航空1月客運營收14億元，月增71%、年增2407%；星宇航空指出，主要受惠今年長達10天的農曆春節假期，帶動出國旅遊人數強勁成長，1月旅運復甦程度顯著回溫。

星宇航空1月貨運營收0.86億元，年增154%；星宇航空表示，主要受春節連續假期影響，市場出貨量增幅較小，預計春節過後貨運訂單將逐步恢復正常。

航線規劃方面，星宇航空說明，繼1月開闢河內及宿霧航線後，將於4月開闢台北-仙台航線，搶攻櫻花祭市場，這也是星宇航空首度插旗日本東北地區，成功開闢的第6個日本航點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，隨著赴日本旅遊人數漸增，星宇航空自2月起以A330neo廣體機投入東京每天2班直飛營運，3月則以A350-900新機投入東京早班機營運，增強熱門航點運力，後市訂位量可望持續看俏。

機隊方面，星宇航空表示，截至2月共有13架A321neo、4架A330neo及2架A350-900，其中A350新機已於1月春節開始投入澳門及曼谷航線，計劃短期內再引進第3架A350-900，擴大廣體機服務航線。（編輯：張均懋）1120210