博錸攜手日商優化肺癌檢測平台 瞄準精準醫療商機

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）博錸生技與日本疫苗製造商電化株式會社（Denka）今天舉行戰略成果發表記者會，宣布成功開發「非小型細胞肺癌基因檢測套組（LCP），Denka宣布將投入新台幣數十億元與博錸合作傳染病領域檢測平台。

博錸表示，LCP平台突破目前一般需耗時2週才能出報告的瓶頸，將檢測結果縮短至24小時，已於台灣國立成功大學醫學中心完成臨床驗證。

Denka在日本是最大的疫苗製造商，3年前透過私募投資7.45億元入股博錸，持股達33.4%，為第一大股東。

博錸董事長曹汀表示，近3年拿到很多Denka的案子，未來將持續擴張合作領域級品項，搶攻精準醫療商機。

Denka表示，與博錸合作的下一個目標是傳染病領域，博錸多元檢測技術及高靈敏度特性，能夠快速有效率的檢測出標的物，正與博錸合作，透過技術授權，共同開發具有更高可用性的全自動設備。

Denka表示，除了共同開發LCP肺癌檢測平台外，Denka也投資數十億元開發高傳播或高致死率的疾病，博錸是Denka最主要的委託開發暨製造服務商（CDMO）。（編輯：張良知）1120210