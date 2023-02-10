美台商業協會率企業團到訪 經部：展現對台高度支持

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（中央社記者曾智怡台北10日電）經濟部長王美花今天宴請美台商業協會（USTBC）榮譽主席沃佛維茨（Paul Wolfowitz，另譯：伍佛維茲）及企業訪問團，成員涵蓋高科技、金融業、能源、國防及航太等產業。經濟部指出，USTBC在雙邊經貿關係穩定發展之際來訪，進一步展現對台高度支持。

經濟部國際貿易局透過新聞稿說明，USTBC的會員多是在台灣有重大投資、或維持緊密貿易關係的美商，在COVID-19疫情前，每年均會籌組企業團訪台，與政府部會就推動台美經貿關係深入交流。

王美花表示，近年全球雖受疫情及俄烏戰爭等因素影響，但台美雙邊經貿及投資合作關係更趨緊密，包含持續召開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、在台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）下推動產業合作，以及展開台美21世紀貿易倡議談判。

同時，更已連續4年為選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）全球第1大團，反映台灣廠商對深化台美供應鏈夥伴關係的支持。

王美花指出，推動洽簽台美避免雙重課稅協定（ADTA）可為雙方業者建構更完善的投資環境，期盼商會成員給予支持。

根據台灣美國商會商業景氣調查報告顯示，88%受訪美商將擴大投資台灣或維持投資計畫，顯見即便在地緣政治發展的情況下，台灣仍為外商重要且不可取代的投資地點。

經濟部舉例，美商三福氣體投資新台幣270億元設廠，以及德商默克宣布5年內投資170億元設廠，並已於日前舉行動土儀式等。

王美花強調，政府將致力提升產業韌性，以具體行動鞏固台灣在全球產業供應鏈的關鍵地位。

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沃佛維茨表示，北亞地區情勢雖仍未放緩，但國際資金持續流入，且國際投資人對台灣的支持與承諾仍創新高；他強調，台灣在全球供應鏈的地位依舊無可取代（indispensable），美台商業協會組團訪台展現台灣長久以來與全球夥伴建立的堅實夥伴關係。

台美雙邊經貿關係持續穩健發展，2022年台灣為美國第9大貿易夥伴，美國為台灣第2大貿易夥伴、第3大外人投資及重要技術來源國。（編輯：趙蔚蘭）1120210