美通膨數據14日出爐 法人：台股觀察外資買超力道

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美股10日漲跌互見，美國14日將公布1月消費者物價指數（CPI），法人認為，市場短線漲多後將轉向靜待經濟數據出爐，台股方面，外資買超力道仍是重要指標。

美股道瓊工業指數10日終場上漲169.39點，或0.50%，收在33869.27點；標準普爾500指數上漲8.96點，或0.22%，收在4090.46點；那斯達克指數下跌71.46點，或0.61%，收在11718.12點；費城半導體指數下跌48.473點，或1.58%，收在3011.151點。

美國本週將發布多項經濟數據，投資人尤其關注14日即將出爐的1月CPI，市場預期年增率可望進一步放緩。

觀察台股產業動向，本週包含記憶體廠旺宏、微控制器（MCU）廠新唐、利基型記憶體廠華邦電都將舉辦法人說明會。

法人指出，14日起美國將陸續公布1月消費者物價指數（CPI）、零售銷售、生產者物價指數（PPI），市場在短線漲多後轉趨觀望，靜待最新經濟數據出爐，但對指數而言，外資買超力道仍是重要指標。

安聯投信台股團隊表示，儘管整體基本面還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸公司、產業的長期基本價值。

安聯投信台股團隊表示，就籌碼面來看，現階段對盤勢仍具正面支撐，主要理由包括投資人對科技股的低持股，加上經歷辛苦的2022年、基本面的曙光，以及時序上有望步入美國聯準會終點，均有助支撐科技股股價重回正向軌道。（編輯：郭無患）1120213